Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів"

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ та демократів ми більше не розглядаємо Trump National Doral у Майамі як місце для проведення саміту G7 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Білому домі визнали, що тиснули на Україну для розслідування проти демократів

Трамп повідомив, що адміністрація президента починає пошук іншого місця для зустрічі світових лідерів. Зокрема, розглядається можливість провести саміт у заміській президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.









Дивіться також: Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петрівському. ФОТО

Нагадаємо, про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

Наступний саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.