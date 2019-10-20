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20.10.19 19:37

Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів"

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Майамі.

Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів"

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ та демократів ми більше не розглядаємо Trump National Doral у Майамі як місце для проведення саміту G7 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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Трамп повідомив, що адміністрація президента починає пошук іншого місця для зустрічі світових лідерів. Зокрема, розглядається можливість провести саміт у заміській президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.

Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через ворожість ЗМІ та демократів 01
Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через ворожість ЗМІ та демократів 02

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Нагадаємо, про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

Наступний саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.

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