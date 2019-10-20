В апараті президента США спростували зв'язок між затримкою допомоги Україні та її співпрацею в розслідуванні щодо виборів 2016 року

Про це Малвейні заявив в інтерв'ю Крісу Волласу на каналі Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми призупинили допомогу з двох причин. Ми про це багато говорили. Перша причина - це шалена корупція в Україні. Корупція в Україні настільки розповсюджена, що у 2014 році Конгрес прийняв закон, який вимагає від нас запевнитись, що питання викорінення корупції рухається у правильному напрямку… Президент також був занепокоєний, чи інші країни, зокрема європейські країни, також допомагають", - заявив Малвейні.

Читайте також: Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів"

Малвейні визнав, що президент у минулому в розмовах із ним, у публічних розмовах з іншими, а також під час телефонної розмови із Зеленським говорив про розслідування атаки на сервер Національного комітету Демократичної партії. Втім, це питання, запевнив Малвейні, не мало жодного стосунку до затримки Білим домом військової допомоги.

"Щойно ми переконались, що Україна вирішує питання корупції, про це ми дізнались із наших розмов із президентом Зеленським. Щойно наш Офіс управління бюджетом дослідив питання надання допомоги Україні іншими країнами. Виявляється, що вони не надають майже жодної летальної допомоги, але вони надають їм значну фінансову нелетальну допомогу. Щойно ці два питання з’ясувалися, гроші розморозили. Ніколи не було жодного зв’язку між наданням допомоги та сервером", - запевнив Малвейні.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Читайте також: Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий