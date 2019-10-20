Кабмін повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Мінфіну, - Маркарова

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Кабмін своїм рішенням після понад 3 років повернув Державну аудиторську службу під керівництво Мінфіну", - написала чиновниця.
За словами Маркарової, службу "дуже скоро буде реформовано в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії та місцеві бюджети без дублювання функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників".
Пропозиції Мінфіну щодо реформування Держаудитслужби буде оприлюднено найближчим часом.
Нагадуємо, Державну аудиторську службу було створено в жовтні 2015 року на базі Державної фінансової інспекції України.