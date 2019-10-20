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20.10.19 21:04

Кабмін повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Мінфіну, - Маркарова

Кабінет Міністрів України повернув Державну аудиторську службу в підпорядкування Міністерству фінансів.

Кабмін повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Мінфіну, - Маркарова

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Кабмін своїм рішенням після понад 3 років повернув Державну аудиторську службу під керівництво Мінфіну", - написала чиновниця.

За словами Маркарової, службу "дуже скоро буде реформовано в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії та місцеві бюджети без дублювання функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників".

Пропозиції Мінфіну щодо реформування Держаудитслужби буде оприлюднено найближчим часом.

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Нагадуємо, Державну аудиторську службу було створено в жовтні 2015 року на базі Державної фінансової інспекції України.

Кабмін повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Мінфіну, - Маркарова 01

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