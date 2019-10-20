У питанні військової допомоги Україні йшлося суто про стратегічні наслідки, жодного тиску не було, - Помпео

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC, яке в неділю вийшло в ефір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в питанні надання військової допомоги Україні йшлося суто про стратегічні наслідки.

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"Я ніколи не бачив подібного в тому, що стосується процесу вироблення рішень, у якому я брав участь, рішень щодо того, чи варто надати допомогу по лінії Міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії... Завжди йшлося про те, якими будуть стратегічні наслідки, чи надійдуть кошти туди, куди слід, чи будуть вони спрямовані туди, куди потрібно, у світлі корупції в Україні, як ми можемо гарантувати це. Чи доцільно для нас надавати оборонні озброєння", - сказав Помпео, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи керувалася адміністрація США таким підходом.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

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