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20.10.19 22:07

Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха

Ігор Коломойський назвав голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію своїм "найближчим товаришем".

Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха

Про це Коломойський заявив у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

Раніше в інтерв'ю LB.ua Арахамія заявив, що, як він чув, у фракції "Слуга народу" є 7-9 депутатів, пов'язаних із Коломойським. Водночас, за словами голови фракції, його самого олігарх не любить, зокрема за наявність і публічне вираження позиції.

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Журналісти попросили олігарха прокоментувати ці слова.

"Кого не люблю? Та це взагалі мій товариш, найближчий наш товариш", - сказав Коломойський.

Він додав, що на депутатів "Слуги народу" впливу немає, а на Арахамію - є. Також олігарх висловив сумнів, що той міг сказати про вплив Коломойського на депутатів.

"Але якщо казав, то на злодієві шапка горить. Він хороший хлопець, до речі, дуже розумний", - сказав він.

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Зазначимо, що в тому ж інтерв'ю Арахамія заявив, що знайомий з Коломойським опосередковано, а бачив лише одного разу в 2014 році, коли олігарх очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

Давид Арахамія відреагував на слова бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що вони "близькі товариші".

"Треба було ще сказати, що "найкращий друг", а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди цінував гарне почуття гумору ІВК", - написав він у коментарях під постом журналіста Олега Деренюги у фейсбуці.

Коломойський назвав Арахамію найближчим товаришем, глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха 01

Нагадаємо, що Ігор Коломойський прилетів до Миколаєва, де відвідав баскетбольний матч між МБК "Миколаїв" і БК "Дніпро", де під номером 45 грає його син Григорій.

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