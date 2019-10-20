Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха

Про це Коломойський заявив у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

Раніше в інтерв'ю LB.ua Арахамія заявив, що, як він чув, у фракції "Слуга народу" є 7-9 депутатів, пов'язаних із Коломойським. Водночас, за словами голови фракції, його самого олігарх не любить, зокрема за наявність і публічне вираження позиції.

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Журналісти попросили олігарха прокоментувати ці слова.

"Кого не люблю? Та це взагалі мій товариш, найближчий наш товариш", - сказав Коломойський.

Він додав, що на депутатів "Слуги народу" впливу немає, а на Арахамію - є. Також олігарх висловив сумнів, що той міг сказати про вплив Коломойського на депутатів.

"Але якщо казав, то на злодієві шапка горить. Він хороший хлопець, до речі, дуже розумний", - сказав він.

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Зазначимо, що в тому ж інтерв'ю Арахамія заявив, що знайомий з Коломойським опосередковано, а бачив лише одного разу в 2014 році, коли олігарх очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

Давид Арахамія відреагував на слова бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що вони "близькі товариші".

"Треба було ще сказати, що "найкращий друг", а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди цінував гарне почуття гумору ІВК", - написав він у коментарях під постом журналіста Олега Деренюги у фейсбуці.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський прилетів до Миколаєва, де відвідав баскетбольний матч між МБК "Миколаїв" і БК "Дніпро", де під номером 45 грає його син Григорій.

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