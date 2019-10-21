40 конгресменів-демократів звернулися до Держдепу з проханням внести "Азов" до списку терористичних організацій

Про це йдеться в листі, опублікованому на сайті конгресмена від штату Нью-Йорк Макса Роуза, який є ініціатором звернення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Крім Роуза, звернення підписали 39 конгресменів із різних американських штатів, всі вони належать до Демократичної партії.

"Сьогодні, якщо американський громадянин присягає на вірність Ісламській державі і поширює їхні повідомлення терору, в уряду є кілька інструментів, як протистояти загрозі. Однак якщо той же американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі за кордоном і поширює їхню терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів", - йдеться в листі.

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До списку іноземних терористичних організацій, куди вимагають внести "Азов", включено і Аль-Каїду, Хамас, Хезболлу, Боко Харам тощо. З європейських організацій в списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) і ЕТА (терористична організація, яка виступає за незалежність Країни Басків).

"Батальйон "Азов" - відома ультранаціоналістична організація в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів до своїх лав... У відносно короткій історії цієї групи ООН зафіксувала порушення прав людини і випадки тортур. Незважаючи на ці факти, за даними ФБР, "Азов" рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян роками", - пишуть у зверненні конгресмени.

Також вони говорять про зв’язок між "Азовом" і терористом, що влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року. "У своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом із "Азовом" в Україні. Обидва стрільці в містах Повей (Каліфорнія) та Ель-Пасо (Техас) казали, що на них прямо вплинув теракт у Крайстчерч. Зв’язок між "Азовом" і терактами в Америці очевидний", - стверджують американські законодавці.

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Крім "Азову", конгресмени просять внести у список терористів праворадикальні органазації Nordic Resistance Movement (Нордичний рух спротиву) зі Швеції та National Action (Національна дія) з Великої Британії.

У список Держдепу вносять іноземні організації, які залучені або мають намір приєднатися до тероризму і становлять загрозу для громадян США або для національної безпеки, міжнародних відносин або економічних інтересів Сполучених Штатів.

Ініціатор звернення, конгресмен Макс Роуз, у своєму твіттері написав: "Насильницькі групи білих націоналістів відповідають всім критеріям Держдепу для внесення до списку іноземних терористичних організацій, але з якоїсь причини в Держдепі відмовляються визначати такі групи терористами (якими вони є), перешкоджаючи можливості правоохоронних органів захищати нас".

Нагадаємо, у 2018 році Конгрес США заборонив використовувати кошти з військової допомоги США для України для "озброєння, тренування чи іншої підтримки "Азову".

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