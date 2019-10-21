Насміхання над горем неможливо уявити в цивілізованому суспільстві, - Гонтарева про номер "Кварталу 95"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це сором!!! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!" – зазначила Гонтарева, додавши, що про номер дізналася від друзів.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

"Щодо цинізму "95-го Кварталу" сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору - це вже сором для всієї країни", – додала ексголова НБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.