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21.10.19 07:37

Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

20 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

- поблизу Богданівки з напрямку Петрівського - зі стрілецької зброї;
- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Павлополя, Пищевика та Невельського - з великокаліберних кулеметів;
- біля Пісків - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новомихайлівки - зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;
- біля Славного - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, та автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли:

- поблизу Кримського - з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Золотого-4 - з автоматичних станкових гранатометів;
- біля Оріхового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр. ВIДЕО

"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Пищевика - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів неподалік від Попасної.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

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