Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:
- поблизу Богданівки з напрямку Петрівського - зі стрілецької зброї;
- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Павлополя, Пищевика та Невельського - з великокаліберних кулеметів;
- біля Пісків - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новомихайлівки - зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;
- біля Славного - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, та автоматичних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли:
- поблизу Кримського - з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Золотого-4 - з автоматичних станкових гранатометів;
- біля Оріхового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.
"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:
- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Пищевика - з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів неподалік від Попасної.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.