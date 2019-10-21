"Ми на межі економічного прориву", - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Повернувся зі США в Україну. Тут краще. Я люблю Київ, я люблю Україну.

Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитись і точно переконатись", - написав він.

Милованов виокремив чотири напрямки, які цікавлять людей і бізнес за кордоном:

Наскільки самостійно новий уряд ухвалює рішення і чи немає тіньового уряду, який вступає в гру в критичні моменти.

2. Чи відбудеться судова реформа та реформа правоохоронних органів і чи не залишаться вони підконтрольні новій владі та спеціальним інтересам, як відбувалось завжди.

3. Наскільки серйозно нова влада збирається боротись з власниками банків, які нанесли збитки платникам податків та клієнтам банків.

4. Чи однакові правила гри для всіх. Включно з питанням, чи відбудеться демонополізація і деолігархізація України і чи всі олігархи будуть грати за однаковими правилами.

"Я завірив всіх у позитивних відповідях на ці чотири питання. Але люди хочуть почекати і переконатись, що це справді так. Якщо ми переконаємо світ, то Україна почне швидко розвиватись, нас заллють інвестиціями, а ми нарешті станемо успішним. Шанс такий у нас є", - резюмував міністр економіки.

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Нагадаємо, раніше Милованов повідомив, що місія МВФ, яка через два-три тижні прибуде до Києва, планує зосередитися на вивченні, зокрема, питань бюджету України на 2020 рік, земельної реформи та гарантій послідовності з боку нового уряду.