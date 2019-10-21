На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє видання The Drive.

Повідомляється, що лазер, потужність променя якого сягає 150 кВт, стане першим подібним пристроєм на кораблях ВМС США.

Корпорація Northrop Grumman виграла контракт на виробництво бойового лазера ще у 2015 році. У 2018 році, коли USS Portland вводили в дію, вже було відомо, що перший дослідний зразок встановлять саме на цьому кораблі.

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За допомогою лазера можна буде уражати невеликі судна, а також безпілотні апарати.