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21.10.19 08:16

Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС

Унаслідок відключення від електропостачання 3 насосних станцій "Лисичанськводоканал" без води залишаються майже 80 тисяч жителів.

Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська"), унаслідок чого без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, загалом близько 80 тис. мешканців", - йдеться в повідомленні.

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Водночас повідомляється, що протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 167,5 м3 технічної води (від початку робіт 307,5 м3 технічної води).

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