"Номер "95 Кварталу" негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні", - міністр економіки Милованов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно "95 квартал" та хор Верьовки виступили з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої. Для зовнішніх інвесторів це має дуже поганий вигляд. Поясню чому. Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують, яким чином НБУ сьогодні ухвалює рішення. Новий тип ухвалення рішень дозволив, на думку експертів та інвесторів (і я погоджуюсь), забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу сьогодні. В той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева перебуває під тиском від Коломойського через рішення щодо "Приватбанку". Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматися як підтвердження зв`язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність. Тому номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні і цей вплив негативний", - заявив міністр.

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Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

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12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.