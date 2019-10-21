Нині Києво-Печерська лавра перебуває в духовній окупації, але ми віримо, що православні об'єднаються, а святині належатимуть Українській Церкві, - Епіфаній у США

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи перейде найближчим часом Києво-Печерська лавра в Православну Церкву України, він зазначив, що всі українські святині належать українському народові.

"Зараз і Києво-Печерська лавра, і інші національні святині тимчасово перебувають в духовній окупації, але ми віримо, що вони будуть належати визнаній помісній Українській Православній Церкві. Поки сьогодні важко сказати, яким чином це відбудеться. Я як Предстоятель завжди свідчу, що православні українці повинні об’єднатися. Двері нашої Церкви – відкриті, але без примусу, все повинно відбуватися мирно, спокійно і добровільно. Основи повинні бути закладені на любові, а Господь створить відповідні умови. Якщо ми з вами озирнемося на рік назад, то хто вірив в те, що ми отримаємо Томос про автокефалію? Більшість людей не вірили і говорили, що цього ніколи не відбудеться. Але ми вірили, ми були переконані й робили все задля того, щоб це сталося, тому в майбутньому ми також повинні бути переконаними, що Господь створить такі умови, що всі православні об’єднаються, а всі українські святині будуть належати Українській Церкві і, відповідно, українському народові", - написав він.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Раніше Епіфаній повідомив, що в Православну церкву України (ПЦУ) з моменту набуття нею синодального патріаршого Томосу про автокефалію увійшли 7 тисяч парафій, 77 монастирів та 47 єпархій.