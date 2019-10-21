"Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Вакарчука у Facebook.
"Історія з Кварталом і хором - дно. Крапка", - написав нардеп.
Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".