"Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву (оновлено)

За словами Корінця, ідея номера належала режисерам "Кварталу". Він додав, що певною мірою піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки в скандальному номері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж з усіх стібаються. З президента, політиків. Нас попросили заспівати разом з Кварталом", - наголосив Корінець.

Він також зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

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Водночас керівник хору наголосив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське.

На уточнювальне запитання журналістки, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: "Так, можливо, на жаль".

"Це був стьоб... Вони подзвонили, прийшли. Я не погодився спочатку з тим текстом. Але мені заперечили: тут нічого такого немає, ми тільки те й робимо, що над усіма жартуємо. У нас така програма, ви нічого такого не думайте. Ми стібаємося над усіма — і над президентом, і над іншими". Мене просто переконали, і ми якось не сприйняли це всерйоз. І ми з режисером, до речі, сперечалися: що текст непристойний - як можна стібатися, якщо в людини щось згоріло?.. Я, знаєте, мабуть, до кінця не подумав. І ми потрапили в нехорошу ситуацію. Мені дуже-дуже незручно", - сказав Корінець, пише Укрінформ.

Він розповів, що це вперше артисти хору були запрошені до участі у виступі "95 кварталу", пропозиція надійшла тиждень тому.

"В концерті "95 кварталу" ми вперше. Ми на Майдані з ними працювали, на стадіоні, де звучали проукраїнські речі. Ми стільки позитиву вносимо у все проукраїнське. Не тільки в державних заходах беремо участь... І, зрештою, в цій пісні нічого антиукраїнського не було. Але це неприємний стьоб над людиною. Я тут згоден. З усіма в цьому згоден. Ми просто повелися. Я не подумав. Що тут виправдовуватися?.. Це рішення приймав я, а не колектив", - зазначив гендиректор.

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Корінець також додав, що не очікував такої гострої реакції, "що це так неприємно відгукнеться", і весь інтернет про це заговорить: "Мені неприємно. І тоді було неприємно, бо, чесно, колектив теж не хотів це співати. Не мав бажання цього робити. На жаль, таке сталося..."

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі "1+1" вийшов черговий випуск програми "Вечірній квартал", в якій актори студії "Квартал 95" представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зокрема в ефірі прозвучала пісня, яка починається зі слів "горіла хата, палала, а в Лондоні жінка плакала" із прозорим натяком саме на Гонтареву, яка на сьогодні живе та працює в британській столиці. Цю пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки був заснований в 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору присвоєно ім'я його засновника. Основу репертуару становлять український фольклор, пісні і танці інших народів, а також твори українських композиторів. За радянських часів хор презентував українське мистецтво. Уже після здобуття Україною незалежності хор традиційно є учасником великих державних заходів.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

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12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.