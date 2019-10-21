Жінка завдала ножових поранень трьом своїм дітям і намагалася вчинити самогубство на Запоріжжі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"Учора о 21:42 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вул. Ігоря Сікорського жінка завдала ножових поранень своїм малолітнім дітям та спричинила тілесні ушкодження собі", - повідомили в поліції.

Встановлено, що жінка, 1989 року народження, перебуваючи вдома, кухонним ножем завдала ножових поранень своїм дітям, 2010, 2012 та 2016 років народження. Після цього вона намагалася накласти на себе руки, перерізавши передпліччя. Дітей негайно доставили у лікарню.

Жінку після надання допомоги госпіталізовано до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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