Сподіваюся, в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена тільки юрисдикція, - Рожкова про справу "Приватбанку"

Так прокоментувала ситуацію перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, у "Приватбанку" є своя юридична стратегія, як повернути понад 200 млрд гривень позик, що були розподілені попереднім керівництвом та не обслуговуються зараз. Ми це вітаємо, і я сподіваюсь, що в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена лише юрисдикція", - зауважила перший заступник голови НБУ.

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Вона також висловила сподівання на позитивне рішення у справі в американському суді.

"Ми очікуємо, що і в Сполучених Штатах відбудуться слухання щодо кейсу, поданого в Делавері. Це дасть змогу відновитися банку й повернути кошти державі, а також узагалі збалансувати цю ситуацію", - підкреслила Рожкова.

Вона підтвердила, що справа "Приватбанку" є одним із аспектів, на який звертають увагу у МВФ на переговорах щодо нової програми розширеного фінансування для України. Передусім ідеться про повернення державі втрачених коштів.

"Не тільки МВФ, але й усі наші міжнародні фінансові партнери та інвестори чітко розуміють: якщо країна має бюджетний дефіцит, позичає кошти на зовнішніх ринках, на внутрішньому ринку, вона не може закривати очі на те, що є боржники перед країною. І що деякі з цих боржників продовжують володіти активами, мати прибутковий бізнес, і при цьому вони навіть не хочуть розглядати питання повернення всіх своїх боргів державі", - підкреслила представниця НБУ.

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Крім того, це питання визначатиме, яким шляхом Україна розвиватиметься далі. "Чи буде вона олігархічною державою з чітко окресленими монополіями, де відсутнє верховенство права? У Фонді очікують, що країна має визначитися, бо власники банків-банкрутів є також власниками заводів, фабрик, футбольних клубів, і вони продовжують нормально почуватися", - зауважила Рожкова.

У МВФ наголошують, що вони не є політичною організацією, а фінансовою структурою. Але, позичаючи кошти країнам для того, щоб вони відновили свою економіку, Фонд вимагає реформ.

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".