Зеленський призначив Демедюка заступником секретаря РНБО

Відповідний указ №765/2019 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

З 2015 по 2019 рік Демедюк був начальником департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Головою Департаменту кіберполіції було призначено Олександра Гринчака.

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