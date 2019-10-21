Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Корінець сказав, що рішення про участь у програмі він ухвалив самостійно і назвав його не надто моральним.

"Переговори велися, звичайно, зі мною, бо я генеральний директор. Артисти тут ні до чого. Ми в нашому оточенні сперечалися - може і не треба було, бо текст такий неприємний. Я це розумів. "Квартал" нас, як кажуть, акуратно попросив - мене попросив, хоча з колективом теж обговорювали ... Але я думаю, що я ухвалив не надто моральне рішення і, напевно, я особисто маю вибачитися перед Валерією Олексіївною (ред. - Гонтаревою)...", - сказав Корінець.

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