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21.10.19 11:37

Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик опублікував у своєму Facebook відеоролик, у якому видно, який вигляд має траса Запоріжжя-Маріуполь після ремонту.

"Замість колискової - релакс-відео поїздки по відремонтованій трасі... "Дорога життя", як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напрямку на нормальну дорогу. Далі – по всій країні", – написав він у фейсбуці.

Голик показав на відео відремонтовану Дорогу життя Запоріжжя-Маріуполь 01
Голик показав на відео відремонтовану Дорогу життя Запоріжжя-Маріуполь 02
Голик показав на відео відремонтовану Дорогу життя Запоріжжя-Маріуполь 03

В іншому своєму пості Голик нагадав, що траса Запоріжжя-Маріуполь була побудована в 1962-1965 роках. З 90-х років минулого століття вона не ремонтувалася. У 2016 році почали її ремонт, але за три роки відремонтували 70 км.

19 липня на нараді в ОП за участю Президента було вирішено знайти рішення щодо того, як зробити цю трасу всю цього року. В результаті 130 км взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.

На трасі працювали: 637 одиниць техніки та 1086 осіб.

"Спасибі кожному, хто працював на цій трасі, і тим, хто зробив все, щоб вона була відремонтована вся", – додав радник прем'єра.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик заявив, що будівництво хороших доріг – стратегічне завдання для країни. За його словами, побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ.

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