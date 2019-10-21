Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Замість колискової - релакс-відео поїздки по відремонтованій трасі... "Дорога життя", як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напрямку на нормальну дорогу. Далі – по всій країні", – написав він у фейсбуці.







В іншому своєму пості Голик нагадав, що траса Запоріжжя-Маріуполь була побудована в 1962-1965 роках. З 90-х років минулого століття вона не ремонтувалася. У 2016 році почали її ремонт, але за три роки відремонтували 70 км.

19 липня на нараді в ОП за участю Президента було вирішено знайти рішення щодо того, як зробити цю трасу всю цього року. В результаті 130 км взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.

На трасі працювали: 637 одиниць техніки та 1086 осіб.

"Спасибі кожному, хто працював на цій трасі, і тим, хто зробив все, щоб вона була відремонтована вся", – додав радник прем'єра.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик заявив, що будівництво хороших доріг – стратегічне завдання для країни. За його словами, побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ.