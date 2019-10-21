Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

Зазначається, що колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання відбудеться о 10:00. 28 жовтня 2019 року.

Як вже повідомлялось, колишній високопосадовець обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП

Разом з тим в САП нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 27 травня 2019 року в Солом'янському районному суді Києва за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про обвинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Так, на засіданні прокурор САП оголосив обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.