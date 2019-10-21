Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в ефірі телешоу 60 Minutes на телеканалі CBS Лагард, минулого тижня затверджена на посаді глави Європейського центрального банку (ЄЦБ), сказала, що непередбачувані вчинки Трампа змушують інвесторів утримуватися від ризиків.

"Стабільність ринку не має залежати від того чи іншого повідомлення в Twitter. Вона вимагає міркувати, думати та ухвалювати спокійні, зважені і раціональні рішення", - сказала Лагард.

Лагард також попередила, що торговий конфлікт США і Китаю матиме великі наслідки для світової економіки.

"Якщо ви скоротите зростання економіки майже на один процентний пункт, це призведе до зменшення інвестицій і кількості робочих місць, зростання безробіття та послаблення зростання. Звичайно, у цього є наслідки", - сказала Лагард.

Лагард також прокоментувала ситуацію навколо виходу Великої Британії з Європейського Союзу, сказавши, що якщо Brexit все-таки відбудеться, то наслідки відчуватимуться не тільки у Великій Британії та ЄС, але й у США.

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