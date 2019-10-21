Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.10.19 12:31

Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львові на проспекті Чорновола зіткнулися два маршрутні автобуси. Попередньо встановлено, що по медичну допомогу звернулося десятеро осіб.

Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 21 жовтня, о 9:20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років", - йдеться в повідомленні.

Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція 01

Як попередньо з'ясували правоохоронці, постраждало десять пасажирів автобусів, нині їхні діагнози встановлюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано. ФОТО

На місці поліції працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100