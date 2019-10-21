Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Загороднюка, міністерству вдалося провести експрес-аудит стану будівництва житла (йдеться, зокрема, про казарми поліпшеного планування і гуртожитки для контрактників).

"За результатами цього аудиту вивільнено кошти з т.зв. "провальних" об’єктів та спрямовано їх на введення в експлуатацію тих, що мають перспективу завершення вже до кінця року. Крім того, оптимізовано кошти для проведення конкурсів на закупівлю понад 300 квартир штатно-посадового житла для військовослужбовців" , - зазначив міністр.

Розроблено та погоджено концепцію нового закону про оборонні закупівлі.

"Цей документ має забезпечити конкурентність у сфері закупівель та знизити рівень "закритості" держоборонзамовлення. Що це дасть? Можливість більш ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на закупівлю на модернізацію зброї і техніки. Це також зведе до мінімуму корупційні ризики у цій сфері", - пояснив Загороднюк.

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"Ініційовано внесення змін до постанови Уряду від 23 квітня 2014 р. № 117, які відкриють нам шлях для здійснення закупівель товарів та послуг через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Ці інновації дозволять за більш конкурентними цінами закуповувати сучасні та якісні продукти харчування та сухпайки для військовослужбовців. Таким чином наші захисники під час виконання завдань зможуть отримати продукт, що цілком відповідатиме стандартам армій держав-членів НАТО", - підкреслив Загороднюк.

Окремо міністр відзначив кроки та ініціативи в межах запровадження у військах нової системи управління кар’єрою військовослужбовців.

"Завдяки співпраці з депутатським корпусом ухвалено зміни до законодавства, які відкривають можливості створити в Українському війську повноцінний сержантський корпус. Відтепер маємо нові військові звання, такі як: "рекрут", "старший майстер-сержант", "старший майстер-старшина", "головний майстер-сержант" та "головний майстер-старшина", що відповідає стандартам Альянсу", - розповів Загороднюк.

"Крім того, за цей час було розпочато оновлення команди міністерства. На ключові посади залучили фахівців, досвід і справи котрих говорять самі за себе. Найближчим часом розповім детальніше про кожного із них, і те, за яку саме сферу кожен з них відповідатиме", - підсумував міністр.

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