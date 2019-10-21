Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У моїй системі цінностей радіти тому, що у людини згорів будинок, - зловтіха, яка породжує вседозволеність, цю модель поведінки не можна підтримувати або виправдовувати - її можна тільки присікати. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є", - наголосив Бородянський.

За його словами, одна з цілей гуманітарної політики - знайти точки дотику, якомога чіткіше окреслити цінності, які нас об'єднують, якнайчіткіше маркувати те, що ми вважаємо неприпустимим, створюючи український культурний простір.

"І щоб це відбулося - необхідно щодня вести діалог про це і фіксувати позиції, нарощуючи тим самим нашу суб'єктність", - додав він.

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Нагадаємо, пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це сором!!! Насміхання над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила Гонтарева.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

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12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

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