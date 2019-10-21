Виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков, - керівник хору імені Верьовки Корінець

Про це заявив генеральний директор - художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Зеновій Корінець у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуацією з Валерією Олексіївною сталася. Дійсно, я, мабуть, маю вибачитися перед нею. Там стібали пана [Ігоря] Коломойського і її", – сказав Корінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - міністр економіки Милованов

Він заявив, що стосовно організації виступу із хором контактували від колишнього учасника "Кварталу 95", народного депутата зі "Слуги народу" Юрія Корявченкова.

"Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура "Кварталу". Вони сказали: "Ми хочемо щось таке українське, жартівливе". Показали цей текст. Я кажу: "Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація". "Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік", – розповів Корінець.

Гендиректор хору повідомив, що виступ на концерті "Кварталу" оплачувався.

"Наші виступи всі оплачуються. Там були два виступи по 15 тисяч гривень згідно з договором. Усі виступи платні, бо в нас є зобов’язання, що ми маємо заробити за рік певну суму грошей і зробити певну кількість концертів", – зазначив Корінець.

Також читайте: Бородянський про номер "95 Кварталу": "Зловтіха, яка породжує вседозволеність. Не можна перетворювати на норму те, що нормою не є"

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.