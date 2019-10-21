Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки

Про це чиновниця написала 21 жовтня на своїй сторінці у Facebook, Передає Цензор.НЕТ.

"Тут буде провокація. Цікаве гіпотетичне питання: якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою "до джерел" (нематеріальної культурної спадщини, так сказать) - до відтворення і вивчення фольклорних форм (чим зараз займаються, наприклад, Божичі, Гуртоправці, Гуляйгород, Древо і багато інших), а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор Верьовки, даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою "потрібність" глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші. Скільки сотень чи тисяч обурених громадян волатимуть про нищення "національної" культури?" - написала вона.

Заступник міністра вважає, що українська аудиторія сама здатна визначити, що їй потрібно.

"Чи все, що колись було створене державою, треба підтримувати через дихальний апарат і крапельницю спільним коштом? Якщо треба тої шароварщини українському народу, то глядач підтримає її на концертах, правда ж, чи ні?" - додала Подоляк.

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Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".