Я чекаю від Бородянського кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, - Гончарук

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми мали розмову на цю тему з паном Бородянським (міністр культури, молоді і спорту. - Ред). Я чекаю від нього кандидатуру зараз. Ми в пошуку людини, яка б могла повною мірою виконувати цю функцію", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня. Він, зокрема, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови і введення посади уповноваженого із захисту державної мови. Так, уповноважений розглядатиме скарги і зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

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Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови терміном на п'ять років. Після закінчення цього терміну повноваження уповноваженого припиняються з моменту ухвалення відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.