У підрозділах окупаційних військ РФ на Донбасі торгівля зброєю і боєприпасами досягла значних масштабів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на ГУР.

За даними української розвідки, зростає кількість найманців з числа т.зв. "не замінимої гвардії", які шантажують командирів підрозділів погрозами залишити військову службу через зменшення грошових виплат у зв’язку з припиненням бойових дій.

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Крім того, як зазначили в ГУР, від початку жовтня ц.р., через низькі морально-психологічні якості осіб зазначеної категорії, у підрозділах окупантів продовжує знижуватись рівень військової дисципліни та зростає кількість правопорушень і кримінальних злочинів. Значних масштабів набули торгівля зброєю і боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та військовим майном.