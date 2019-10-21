"Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву студії "Квартал 95".

"Майже кожен новий випуск "Вечірнього Кварталу" стає резонансним, бо ми жартуємо на ті теми, які хвилюють суспільство. "Квартал" - це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їхні дії і наслідки їхніх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його", - зазначили в студії "Квартал 95".

"Квартал" також звернувся до міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського.

"Пане Володимире, дякуємо вам за вашу реакцію. Ми запрошуємо вас на наступну зйомку "Вечірнього Кварталу", щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні", - йдеться в заяві.

Студія також звернулася до міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова.

"Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Погодьтеся, з точку зору економіки, дуже обґрунтованими будуть звучати такі тези, як: "Через жарт коміків "Вечірнього Кварталу" гривня впала у п’ять разів", "Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового"", - зазначили в "Кварталі".

"Наш гумор - наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою", - додали там.

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Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".