Робоча група обговорила питання соціального захисту сімей заручників і зниклих безвісти під час бойових дій на Донбасі, - ОП

У ньому взяли участь родичі зниклих безвісти та заручників, представники Офісу Президента, громадських організацій, Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП .

Учасники засідання обговорили питання соціального захисту родин заручників та осіб, які зникли безвісти під час бойових дій на Донбасі.

Заступник керівника Офісу Президента Анна Коваленко наголосила на важливості перегляду чинного законодавства з метою збільшення підтримки таких родин з боку держави.

"Ми налаштовані на конструктивне вирішення та врахування всіх проблем, про які ви говорите. Дякуємо, що берете участь у цьому діалозі", – зазначила Анна Коваленко, звертаючись до представників робочої групи.

Читайте також: З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова. ФОТО

На засіданні були презентовані основні положення законопроекту, який має вирішити соціальні проблеми родин заручників і зниклих безвісти. Зокрема, пропонується надавати родинам соціальну, правову та психологічну підтримку. Також передбачається медична допомога під час реабілітації звільнених осіб. Над цим законопроектом працювали, зокрема, громадські організації, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, Міністерство соціальної політики.

Представник громадської організації Stabilisation Support Services Ірина Лоюк запропонувала родичам зниклих безвісти та заручників вносити свої пропозиції до законопроекту.

Під час засідання порушувалися проблеми, пов’язані з матеріальною підтримкою родин. Мати полоненого волонтера Бориса Місюренка Лідія зробила акцент на важливості збереження стипендій для неповнолітніх дітей осіб, які захоплені незаконними збройними формуваннями.

Також учасники засідання наголошували на важливості законодавчого врегулювання питань щодо надання окремого статусу родинам осіб, які зникли безвісти.

Також читайте: Дудка і Бессарабов є у списку майбутнього обміну полоненими між Україною і РФ

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко поінформував представників робочої групи про компенсації на оплату житлово-комунальних послуг.

Перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет зазначив, що міністерство пропонує збільшити фінансування програми "Доступне житло" для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

"Ця програма передбачає 50-відсткову державну допомогу на вартість житла. Таким чином, державний бюджет допомагає людині придбати житло", – пояснив Антон Колумбет.

Крім того, триває робота над законопроектом про пільгову іпотеку для учасників бойових дій.