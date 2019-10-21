Перевірки е-декларацій не зупинятимуть, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Про це вона сказала на брифінгу у відповідь на прохання Укрінформу прокоментувати заяву ексглави НАЗК Олександра Мангула про призупинення повних перевірок декларацій, передає Цензор.НЕТ.

"У законі немає такого, що припиняється перевірка декларацій. Крім того, там написано, що виконувач обов'язків голови НАЗК підписує висновки щодо перевірки декларацій. Тому я думаю, що робота буде тривати, хоча, можливо, деякі питання, деякі повноваження будуть обмежені. А так загалом працюємо в штатному режимі", - зазначила вона.

При цьому Новак на запитання журналістів, чи планує вона висувати свою кандидатуру на посаду голови НАЗК, заявила, що "це питання передчасне".

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"Конкурс (на посаду голови НАЗК. – Ред.) буде оголошено так швидко, наскільки це можливо, виходячи з бюрократичних процедур. Я очікую, що він буде оголошений протягом тижня", - додав присутній на брифінгу голова уряду Олексій Гончарук.

Як повідомлялося, 20 жовтня уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну.

Раніше ексголова НАЗК Олександр Мангул повідомив, що через ухвалений закон про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції на два місяці може призупинитися повна перевірка декларацій. Також, за словами Мангула, на цей час зупиниться і затвердження висновків за результатами аналізу звітів політичних партій.