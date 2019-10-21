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21.10.19 15:00

Довго не гуляти, закрити вікна, проводити вологе прибирання: у Голосіївському районі столиці спостерігається погіршення повітря

У зв'язку з пожежами на торфовищах в Обухівському районі в Голосіївському районі Києва спостерігається погіршення повітря.

Довго не гуляти, закрити вікна, проводити вологе прибирання: у Голосіївському районі столиці спостерігається погіршення повітря

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Наразі в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується. Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі м. Києва", - йдеться в повідомленні.

На місце направлено "Київський лабораторний центр МОЗ України" та лабораторію КАРС "Київська служба порятунку" для проведення замірів.

Мешканцям столиці у випадках задимленості радять:

"Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - підсумували в адміністрації.

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