Для Естонії важливим є посилення оборонних спроможностей України, - глава Міноборони Луйк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 21 жовтня, заявив Міністр оборони Естонської Республіки Юрі Луйк під час спільного брифінгу з міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

"Естонія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємося вірними у підтримці України, починаючи з дипломатичної та політичної сфер, закінчуючи підтримкою у сфері оборони, адже для нас є важливим посилення оборонних спроможностей вашої держави. Співпраця між Естонією та Україною продовжуватиметься, а також продовжиться співпраця через фонди НАТО", - сказав він.

Також Луйк подякував міністру оборони України Андрію Загороднюку за відкриту, ефективну та цікаву зустріч: "Ми розглянули процес реформування сил оборони України і різні сфери співробітництва між Україною та Естонією. У нас дуже довгий список спільних проєктів, починаючи зі співробітництва між видами збройних сил та співробітництва у сфері кібербезпеки".

Він також додав, що Естонія продовжуватиме надавати допомогу Україні в різних сферах.

Читайте також: Завдання Заходу - збереження єдності в підтримці України, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

"Ми допомагатимемо в питаннях медичної реабілітації українських поранених військових, ділитимемось сучасним досвідом у сфері кібербезпеки, проводитимемо курси з вивчення англійської мови для українських військових для подальшого набуття взаємосумісності з державами-членами НАТО", - повідомив Луйк.

Глава оборонного відомства Естонії також зазначив, що набутий українськими військовослужбовцями досвід ведення бойових дій на Сході України є надзвичайно важливим для естонських військових.

"У вас є досвід реальних бойових дій і наші сили оборони зацікавлені в обміні цим досвідом", - наголосив Луйк.