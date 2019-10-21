На "Арселор Міттал" тиснули з самого верху - Офісу президента, - Фурса

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

Зокрема, як зазначає фахівець, є велика проблема з "Арселор Міттал". Компанію змусили взяти участь у будівництві онкоцентру в Кривому Розі на 15 млн євро. З цієї суми втрачено близько 10 мільярдів гривень інвестицій в Україну, які компанія скасувала.

"Арселор Міттал" – найбільший інвестор в Україну. Єдина компанія, яка приватизувала все красиво і за законом, а не отримавши підприємство через схеми. Ця компанія опинилася під сильним тиском влади, в першу чергу, – Офісу Президента, – зауважує Сергій Фурса.

За його словами, тиск здійснювався на найвищому рівні, аж до власника "Арселор Міттал" – пана Лакшмі Міттала, який приїжджав в Україну і зустрічався з Офісом Президента.

"Міттал тепер буде вкрай обмежено інвестувати в Україну. Міттал обідає, вечеряє, грає в гольф і спілкується з багатьма бізнесменами. Тепер, коли його питатимуть про Україну, він говоритиме, що це та країна, в якій влада дозволяє собі використовувати силові органи для тиску на інвесторів. Це позбавляє нас багатьох інвестицій, тому що інвестори по сарафанному радіо дізнаються, як їх зустрічають в Україні", – підкреслив Фурса.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Воно є частиною найбільшого в світі виробника сталі ArcelorMittal, який утворився в 2006 році після злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу. У липні СБУ провела обшуки на території підприємства. Формально – через радіоактивне випромінювання від вимірювальних приладів, які використовують всі металургійні підприємства, що безперервно розливають сталь. За підсумками перевірок СБУ на папері вилучила споруджуваний комплекс машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) вартістю понад $100 млн. Після цього топменеджери компанії провели зустрічі з керівництвом країни. За підсумками яких було заявлено, що Кривий Ріг отримає від меткомбінату 50 млн грн на капремонт футбольного стадіону та щорічні мільйонні внески до міського фонду здоров'я.

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