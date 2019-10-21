В Україні реалізується технологія розколу через "95 Квартал", - Ар'єв

Про це повідомляє пресслужба фракції "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні свідома частина суспільства обурились діями Кварталу – але є ті, хто аплодують цьому дійству. Адже для них Гонтарева "винна" в їхніх безголових кредитах у доларах "по 8", в жадібності до роздутих відсотків депозитів у схемних банках, що луснули. І цинічне "браво" від Коломойського підтверджує невипадковість цього глуму. Одних об’єднує справедливе обурення, бо для бруду використали символ. Зловтіха об’єднує інших – дивись як їх зробили ще раз!" - зазначив нардеп.

За словами Ар'єва, через такі висміювання суспільству намагаються нав'язати уявлення про справедливість без моралі.

"Знелюднити і принизити одних при одночасному піднесенні інших. Стиль кварталу якраз той: висміювання і катарсис з пафосним посилом наприкінці... Саме тому для цього беруть не районний хор самодіяльності, а символічний, заснований гетьманом Скоропадським у 1918-му, в один час із симфонічним оркестром і українською Академією наук. І ганьба, що керівництво символу не має сміливості сказати "ні"", - зазначив Ар'єв.

"Мені цілком зрозуміло хто саме скористається ситуаціями, коли одні не можуть не обуритись, а інші не можуть нарадітись. Таких історій стає дедалі більше. Бо такі дії об’єднують людей в протилежні групи за їхніми переконаннями, але водночас поглиблюють тріщину між ними", - вважає нардеп.

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Ар'єв зазначає: "Те, що вся історія асоціюється з президентом та його бізнес-партнером, є неприпустимою обставиною. Адже вони теж беруть участь у розколі. Справжньому, послідовно створюваному і глибокому, а не придуманому завсідниками соцмереж під гаслом "Не нагнітай!"".

"Тому ця історія повинна мати відповідні наслідки і для "жартівників", і для підспівувачів, якщо ми не хочемо, щоб інші наслідки були для країни", - підсумував нардеп.

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Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.