Служба безпеки Чехії оголосила про розкриття російської шпигунської мережі

Про таку знахідку Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) і чеської поліції повідомив керівник контррозвідки Михайло Коуделка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця мережа була повністю розгромлена і обезголовлена", - наводять західні ЗМІ слова Коуделкі в парламенті.

"Вона (мережа. - Ред.) була створена людьми, пов'язаними з російськими розвідувальними службами, і фінансуються з Росії та російського посольства", - заявив глава BIS.

За його словами, члени мережі за допомогою комп'ютерних мереж планували атаки проти цілей у Чехії та в інших країнах.

Він також сказав, що ця мережа була частиною більшої структури, створеної Росією в інших європейських країнах. Однак, як повідомляють ЗМІ, він не став називати ці країни.

У грудні минулого року BIS оприлюднила щорічну доповідь, згідно з якою у 2017 році Росія і Китай посилили розвідувальну діяльність на території Чехії. Автори доповіді стверджували, що Росія для шпигунства використовує сайти, що поширюють дезінформацію, а також придбання чеських компаній російськими інвесторами.

Чеські аналітики заявили, що мета Росії - підірвати НАТО і ЄС за рахунок ослаблення окремих членів цих союзів.

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