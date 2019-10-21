Мені поки не вручали документів щодо зняття з мене недоторканності, - Дубневич

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп ("За майбутнє") Ярослав Дубневич, передає Цензор.НЕТ.

"17 жовтня із ЗМІ я дізнався про скерування Генеральним Прокурором до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності. Проте, відповідно до ст. 219 Регламенту, я досі НЕ повідомлений Головою Верховної Ради про цей факт, мені НЕ надано копії подання, в якому мають міститися конкретні факти і докази про факт вчинення мною кримінального правопорушення, що, відповідно, унеможливлює надання мною ПОЯСНЕНЬ як того вимагає ст. 219 Регламенту та подальший розгляд ПОДАННЯ профільним комітетом. Наголошую, що і 17-го і 18-го я знаходився в Верховній Раді, нікуди не ховався, але документ мені НЕ був наданий", - розповів він.

"ЦЕ ДУЖЕ ЦІКАВА СИТУАЦІЯ, адже відповідно до тієї ж ст. 219 Регламенту, пан Разумков зобов’язаний ознайомити мене із поданням та запропонувати дати пояснення ОДНОЧАСНО із скеруванням його до Регламентного комітету ВРУ для опрацювання та надання висновку! Тобто, якщо подання прийшло, його спрямовано до Комітету і мене не спромоглися про це повідомити – я вважаю це першим істотним порушенням Регламенту та моїх прав, які я буду відстоювати. Я особисто голосував за зняття недоторканості з народних депутатів України, і не зважаючи на те, що закон набуває чинності через 2 місяці, Генпрокуратура раптово прискорилася, змінила власне рішення щодо безпідставності подання та внесла його до Верховної Ради", - додав нардеп.

"Я це пов’язую лише з моєю політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення Президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність. Але ні перше, ні друге не пов’язано із виконанням Генпрокуратурою своїх повноважень, як органу нагляду за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство. Я абсолютно відкидаю всі підозри та звинувачення щодо мене та вважаю це політичним замовленням. Тепер справа за Верховною Радою, яка повинна продемонструвати неупереджений розгляд, керуючись лише законом. Закликаю народних депутатів не вестись на брехливі інформаційні вкидання з метою формування певної громадської думки та пам‘ятати, що принципи законності та справедливості мають стояти вище політичної вигоди", - резюмував Дубневич.

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Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи по Дубневичу стосуються двох епізодів: помилкового декларування та закупівель для "Укрзалізниці".