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21.10.19 16:04

Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. ФОТО

Відомий шоумен, у минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95", кандидат у депутати від "Слуги народу" Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сивохо, його призначили радником з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

"Починаю тиждень на новій посаді: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої ​​роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шоумен брав участь у парламентських виборах в окрузі №49, однак програв кандидату від партії "ОПЗЖ".

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Екскандидат від СН, шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу 01
Екскандидат від СН, шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу 02

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