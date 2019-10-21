Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сивохо, його призначили радником з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
"Починаю тиждень на новій посаді: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, шоумен брав участь у парламентських виборах в окрузі №49, однак програв кандидату від партії "ОПЗЖ".