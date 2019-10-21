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21.10.19 17:31

Суд заарештував без права на заставу двох чоловіків, які організували викрадення та вбивство жінки, - прокуратура Києва

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 двом чоловікам, підозрюваним у викраденні і вбивстві 44-річної жінки, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Суд заарештував без права на заставу двох чоловіків, які організували викрадення та вбивство жінки, - прокуратура Києва

Таке рішення Дніпровський районний суд Києва прийняв 21 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Суд заарештував без права на заставу двох чоловіків, які організували викрадення та вбивство жінки, - прокуратура Києва 01

Раніше у відомстві повідомляли, що слідчі Дніпровського управління поліції встановили і затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні 44-річної жінки та її вбивстві.

Один із затриманих виявився колишнім чоловіком загиблої.

"43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами і майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя і залучив до скоєння злочину 55-річного знайомого.

15.10.2019 колишній чоловік зателефонував потерпілій і під вигаданим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва).

Близько 15:30 жінка прибула на зустріч на автомобілі Land Rover Discovery", - йдеться в повідомленні.

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Потім зловмисники напали на потерпілу, одягли на неї наручники, посадили в її ж автомобіль і відвезли в лісосмугу поряд із селом Вороньки Бориспільського району Київської області.

"Прибувши на місце, викрадачі завели жінку вглиб лісу, де завдали їй удари по життєво важливих органах, голові і тулубу, заподіявши несумісні з життям травми.

Скоївши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем і покинули місце злочину.

За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх", - зазначають у прокуратурі.

19 жовтня за узгодженням з місцевою прокуратурою зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудове слідство триває.

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