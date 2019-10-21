Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" досягла угоди про врегулювання заборгованості "дочки" китайської держкорпорації CNBM "Восход Солар"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" на своєму офіційному сайті.

"Історія, яка дійшла до публічних звинувачень з боку "Восход Солар" на адресу Фінансової компанії "Інвестохіллз Веста" у протизаконних діях у вигляді рейдерського захоплення, благополучно завершена. У процесі переговорів Фінансовою компанією "Інвестохіллз Веста" були врегульовані всі раніше заявлені сторонами претензії", — сказано у повідомленні компанії.

У 2012 році ТОВ "Восход Солар" отримало від "Актив-Банку" кредит на $ 10 млн доларів. І позичальник, і кредитор на той момент входили в орбіту впливу Андрія і Сергія Клюєвих. У вересні 2014 року Національний банк України визнав "Актив-Банк" неплатоспроможним і ввів в нього тимчасову адміністрацію.

Згодом Фондом гарантування вкладів було виявлено, що сонячні електростанції, що належать "Восход Солар" і знаходяться у заставі у "Актив-Банку" в якості забезпечення за наданим кредитним фінансуванням, були передані братами Клюєвими китайській державній корпорації CNBM International Corporation.

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" у грудні 2018 року на відкритому аукціоні придбала у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб право вимоги за пулом проблемних кредитів ліквідованого внаслідок неплатоспроможності "Актив-Банку", серед яких виявилися фінансові зобов'язання ТОВ "Восход Солар" перед банком, забезпечені заставами.

Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" залучає кошти українських та зарубіжних інвесторів, і є найбільшим оператором українського ринку врегулювання проблемної заборгованості шляхом викупу на прозорих аукціонах ФГВФО права вимоги за кредитною заборгованістю перед банками-банкрутами, а також шляхом врегулювання проблемної заборгованості перед фінансовими та банківськими установами у корпоративному і роздрібному сегментах.

Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" входить до заснованої у 2009 році інвестиційної групи Інвестохіллз, що спеціалізується на операціях в рамках спеціальних ситуацій та з проблемними активами, а чисельність в її структурах профільних фахівців з питань коллекшену, судового та позасудового врегулювання боргів перевищує 400 осіб. Група успішно відстоює свої права в судах по стягненню проблемної заборгованості на основі міжнародних стандартів бізнес-етики та вимог законодавства, домагаючись високої ефективності у сфері погашення викуплених нею або врегульованих іншим способом боргових зобов'язань.