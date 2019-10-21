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21.10.19 16:58

Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Кличка до Богдана

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом мера Києва Віталія Кличка до керівника Офісу президента України Андрія Богдана через рішення звільнити його з посади голови КМДА.

Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Кличка до Богдана

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Суд розглядатиме цей позов за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

"Позивач просить суд визнати протиправними і такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА", - сказано в повідомленні.

30 вересня Кличко подав до суду на Кабінет міністрів України, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

8 жовтня ОАСК відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання за позовом Кличка до Кабінету міністрів України та голови уряду Олексія Гончарука.

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