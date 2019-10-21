В Україні розробляють нову концепцію тероборони, - Загороднюк. ВIДЕО

В ході зустрічі Міністр оборони України подякував естонській стороні за послідовну та незмінну підтримку територіальної цілісності та незалежності України, а також за значну допомогу у посиленні спроможностей українських Збройних Сил, яку надає Уряд Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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— Естонія є надійним партнером та другом України. Це країна, яка підтримує нас як політично, так і сфері оборони. Ми сподіваємося на посилення оборонного співробітництва між нашими країнами, — зазначив Андрій Загороднюк.

Основною темою зустрічі стало обговорення питань двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та Естонії у сферах організації територіальної оборони та кібербезпеки. Андрій Загороднюк акцентував увагу на важливості вивчення та обміну досвідом Естонії із зазначених питань.

— Ми мали цікаву зустріч з моїм колегою із Естонії. В нас багато спільних інтересів з точки зору безпеки та оборони, то ж ми домовилися про деякі спільні дії щодо обміну досвідом, обміну інформацією. Зокрема, ми зацікавлені в перейнятті досвіду Естонії в організації руху опору, організації територіальної оборони та кібербезпеки, а також організації переходу освіти на стандарти НАТО. У наших партнерів є Балтійський коледж оборони, який цікавить нас як модель розвитку вітчизняних освітніх інституцій, — зазначив Андрій Загороднюк.

Міністр оборони України також зауважив, що в оборонному відомстві наразі триває процес розробки нової концепції територіальної оборони, в якому важливим буде використання досвіду наших естонських колег.

У свою чергу, Міністр оборони Естонської Республіки Юрі Луйк подякував українській стороні за тісну співпрацю оборонних відомств у багатьох напрямках та важливих спільних проектах. Зокрема, за двостороннє співробітництво між сухопутними військами, військово-морськими та повітряними силами армій обох країн та співпрацю у сфері кібербезпеки.

Юрі Луйк також запевнив українську сторону у незмінності позиції Естонської Республіки щодо підтримки України в сучасних безпекових умовах та наголосив на готовності нарощування співробітництва. Зокрема, у сфері фахової підготовки військових кадрів із продовженням залучення до процесу навчання естонських військових інструкторів, у сфері реформування військової освіти, вивченні іноземної мови українськими військовослужбовцями, у галузі військово-медичного забезпечення, медичної реабілітації особового складу ЗС України.

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