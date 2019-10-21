Двох керівників банку підозрюють у розтраті 80 млн грн на Дніпропетровщині, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Під час розслідування поліцейські встановили, що посадовці банку впродовж листопада 2013 – квітня 2014 року надали кредити ще 13 підприємствам на загальну суму понад 1 млрд. гривень", - говориться в повідомленні.

Встановлено, що у 2013 році двоє керівників одного з комерційних банків на підставі підробленого офіційного документу надали одному з товариств кредит у сумі 80 млн гривень. Оскільки позичальник не повернув кредитні кошти, на 2019 рік сума нарахованої заборгованості склала понад 89 млн. гривень. У подальшому, коли банк було ліквідовано, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував збитки, завдані неправомірними діями службових осіб.

Впродовж листопада 2013 – квітня 2014 року вказані службові особи надали кредити ще 13 підприємствам на загальну суму понад 1 млрд. гривень. Крім цього, у 2015 році співробітники банку потрапили в поле зору правоохоронців за підозрою у відмиванні грошей, добутих злочинним шляхом. Поліцією встановлено декілька схем виведення готівкових грошових коштів через вказаний банк. На теперішній час планується подальше відпрацювання фізичних та юридичних осіб, які причетні до схем мінімізації доходів для ухилення від оподаткування.

В ході розслідування за вказаними кримінальними провадженнями було проведено обшуки, судові експертизи та допитані десятки свідків, що дало підстави 17 жовтня вручити заступнику голови правління банку та заступнику начальника управління кредитування повідомлення про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. За скоєні злочини підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП