"Дарниця" і "Фармак" продовжують судитися через "Корвалол": "В СРСР його виготовляли 70 заводів"

Про це пише видання "Дзеркало тижня" в журналістському розслідуванні під заголовком "Війна із запахом м'яти", яке присвячене затяжному судовому спору між київськими фармацевтичними компаніями "Фармак" і "Дарниця".

"70 радянських заводів отримали реєстраційні посвідчення на цей седативний препарат у 60-70-ті роки. Географія - від Ленінграда до Далекого Сходу, від Кубані до Сибіру", - йдеться в статті. Журналісти пояснюють, що перелік таких підприємств мають у своєму розпорядженні адвокати "Дарниці".

Водночас, зазначають автори матеріалу, на офіційному сайті "Фармак" вказана невірна інформація. "Перша партія лікарського засобу "Корвалол" була випущена на підставі наказу заводу ім. М.В. Ломоносова від 15.10.1960. Відтоді завод ім. М. В. Ломоносова був єдиним виробником препарату "Корвалол" на території колишнього СРСР", - стверджує "Фармак".

Також не відповідає дійсності інформація на офіційному сайті компанії про сучасне виробництво "корвалолу", в якій АТ "Фармак" називає себе єдиним виробником цих ліків на пострадянському просторі, пишуть журналісти "Дзеркала тижня".

"Корвалол" у РФ виготовляють "Южфарм", "Гіппократ", "СЕСА", Усольє-Сибірський хімфармзавод та інші. А в Узбекистані препарат випускає компанія "Неогаленфарм". Цікаво, що "Фармак" активно працює як на російському, так і на узбецькому ринках - але "корвалольні" позови там не подає", - йдеться в статті.

Крім того, "Корвалол" виготовляють білоруські компанії "Белмедпрепарати" і "Фармтехнологія", хоча "Фармак" стверджує, що ТМ "Корвалол" захищена в Білорусі як така, що належить йому.

"Знову-таки," Фармак "експортує продукцію в Білорусь, але з місцевими компаніями не судиться", - пишуть автори матеріалу.

Як повідомлялося, "Корвалол" з'явився в СРСР у 1959 році як аналог старих німецьких ліків "Валокордин". АТ "Фармак" вважає себе винахідником "корвалолу" і вже 15 років судиться з компанією "Дарниця", вимагаючи скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця".

Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес за знак "Корвалол". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяганину, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Експерти неодноразово звертали увагу, що "Фармак" прагне стати монопольним виробником "корвалолу" в Україні і з високою ймовірністю підніме ціни на цей препарат. Подорожчання "корвалолу" може зробити його недоступним для багатьох українців, оскільки основні покупці препарату - пенсіонери та малозабезпечені люди.

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн. Бенефіціар компанії - Філя Жебровська.

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