Щоб військова прокуратура була дієвою, потрібні два елементи: військова поліція і військові суди, - Чумак

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Чумак заявив, що можна ліквідувати все, що завгодно. Але не армію і те, що її стосується. І тут потрібна своя специфіка нагляду за цими відносинами.

За його словами, розслідування справ із цих відносин саме і доводить, що потрібні люди зі спеціалізацією всередині прокуратури.

"Тому військову прокуратуру то створювали, то ліквідували. Це вже третя її ліквідація в Україні. А відбувається так тому, що у нас модель військової юстиції не така, як прийнято в інших країнах світу. Щоб військова прокуратура була дієвою, потрібні ще два елементи: військова поліція з правом проведення негласних слідчо-розшукових дій і військові суди", - отметил Чумак.

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Заместитель генпрокурора считает: "Якщо таку вертикаль всієї військової юстиції створено, військова прокуратура абсолютно нормальна. Якщо цієї вертикалі немає, то, даруйте за порівняння, вона виходить ніби напіввагітною. Тому що у неї немає власного інструменту для розслідування – військової поліції. І немає свого інструменту для вирішення всіх спорів, а всі справи йдуть у загальні суди. І розслідують їх загальнонаціональні органи досудового розслідування: Служба безпеки, Національна поліція чи ДБР, що трапляється найчастіше".

По его словам, тому й потрібно створювати спеціалізовану прокуратуру, яка відповідатиме винятково за сферу національної безпеки і оборони.

"Це як дві нерозривні частини цього величезного пласту. Перше – це військові злочини, процесуальне керівництво у військовій сфері. А друге – злочини, пов’язані зі спеціальним суб’єктом – військовослужбовцем, процесуальне керівництво в цій сфері, і суб’єктом захисту, тобто національна безпека і оборона. Йдеться про злочини, які скоюються військовими разом з цивільними на підприємствах Міністерства оборони, Національної гвардії, "Укроборонпрому" тощо", - заявив Чумак.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Чумаком читайте тут.

Нагадаємо, в липні Руслан Рябошапка, будучи на посаді Заступника голови Офісу президента, заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції в цілому.