У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чиновник здійснив під виглядом нових закупівлю непридатних для експлуатації шин 1980 року випуску на суму 249 тис. грн для комплектації БТР-80. Бронетранспортер згодом було переданно батальйону поліції особливого призначення для використання під час проведення операції Об'єднаних сил.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

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