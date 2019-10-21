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21.10.19 23:49

У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем т.в.о. начальника відділення забезпечення автотранспортом центру обслуговування підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР 01

Чиновник здійснив під виглядом нових закупівлю непридатних для експлуатації шин 1980 року випуску на суму 249 тис. грн для комплектації БТР-80. Бронетранспортер згодом було переданно батальйону поліції особливого призначення для використання під час проведення операції Об'єднаних сил.

У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР 02

У Запорізькій області для БТРа Нацполіції закупили шини, виготовлені в 1980 році, - ДБР 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

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