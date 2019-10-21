На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий. ФОТО

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
Повідомляється, що Кутовий був пілотом. Падіння вертольота сталося о 16.00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.
"Внаслідок аварії пілот загинув. Обставини події з'ясовуються", - зазначило джерело.
Попередньо встановлено, що сталося падіння саморобного вертольота "Робінсон - 44". Він прямував із Києва в Полтавську область.
Зазначимо, Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 г. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.