Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.10.19 18:06

На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий. ФОТО

У селі Тарасенкове Полтавської області впав вертоліт із колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим на борту. Колишній чиновник загинув.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий 01

Читайте також: Верховна Рада відправила у відставку міністра агрополітики і продовольства Кутового

Повідомляється, що Кутовий був пілотом. Падіння вертольота сталося о 16.00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району.

"Внаслідок аварії пілот загинув. Обставини події з'ясовуються", - зазначило джерело.

На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий 02

Попередньо встановлено, що сталося падіння саморобного вертольота "Робінсон - 44". Він прямував із Києва в Полтавську область.

На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий 03

Зазначимо, Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 г. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У трьох осіб, які вижили після аварійної посадки Ан-12 біля Львова, переломи, двох прооперовано, - заступник головного лікаря

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100