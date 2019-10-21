У ГПУ планують створити спеціальний департамент із процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану, - Чумак

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак.

Чумак заявив, що в ГПУ хочуть, щоб слідчі, які зараз займаються справами Майдану, частково перейшли в ДБР, тому що там треба створити спеціальний підрозділ, який би продовжив розслідування.

За його словами, вони спілкувалися з Директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою з цього приводу.

"У нас практично прийнято рішення, що в прокуратурі буде створено спеціальний департамент або велике управління з процесуального керівництва розслідуваннями справ Майдану. І туди підуть ті найкращі процесуальні керівники, які були досі, і, можливо, частина слідчих з Головного слідчого управління стануть там процесуальними керівниками. Я з ними спілкуюся. Там теж дуже професійні люди. Я ніколи не забував про справи Майдану, тому Горбатюк щодня у мене в кабінеті", - розповів Чумак.

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Відповідаючи на запитання, коли суспільство почує прізвища тих, хто винен у розстрілах Героїв Небесної сотні, Чумак відповів: "Якби я був політиком, міг би пофантазувати і сказати, що напевно замовником є ​​той, той чи той. Це було б легко. Кому було вигідно? Раз, два, три, чотири. На цій посаді я перестаю бути цікавим для журналістів, бо не даю прямих відповідей на прямі запитання, кажу, що мені цього не дозволяє професійна етика і закон. Я дуже хочу, щоб ці прізвища було названо. Тому зроблю для цього все максимально від мене залежне".

За словами заступника генпрокурора підозри в розстрілах на Майдані оголосять найближчим часом: "Ми працюємо над цим. Повірте".

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