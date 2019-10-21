У Києві затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії щодо малолітніх у приміщенні школи, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
В Подільське управління поліції звернулася директор школи з повідомленням про те, що невідома особа проникла в приміщення туалету та скоїла розпусні дії щодо малолітньої особи учня.
Під час розмови з працівниками школи, учнями та батьками дитини вдалося встановити, що злочинець, у присутності 6-річної дитини оголив статевий орган і намагався вчинити розпусні дії. Хлопчик відштовхнув незнайомця і вибіг у коридор.
"У поліцію звернулися батьки учня іншої школи із заявою про те, що цього дня за аналогічних обставин невідомий намагався скоїти розпусні дії щодо їхнього 8-річного сина", - повідомили в поліції.
Вжитими розшуковими заходами співробітники ювенальної превенції встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.
За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) і частини 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх), Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
В даний час перевіряються свідчення заявників і затриманого, а також можлива причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.