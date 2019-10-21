Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.10.19 18:29

У Києві затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії щодо малолітніх у приміщенні школи, - Нацполіція. ФОТО

У Києві співробітники поліції затримали чоловіка, підозрюваного в здійсненні розпусних дій щодо учнів школи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії щодо малолітніх у приміщенні школи, - Нацполіція 01

В Подільське управління поліції звернулася директор школи з повідомленням про те, що невідома особа проникла в приміщення туалету та скоїла розпусні дії щодо малолітньої особи учня.

Під час розмови з працівниками школи, учнями та батьками дитини вдалося встановити, що злочинець, у присутності 6-річної дитини оголив статевий орган і намагався вчинити розпусні дії. Хлопчик відштовхнув незнайомця і вибіг у коридор.

"У поліцію звернулися батьки учня іншої школи із заявою про те, що цього дня за аналогічних обставин невідомий намагався скоїти розпусні дії щодо їхнього 8-річного сина", - повідомили в поліції.

Читайте також: Затримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура

Вжитими розшуковими заходами співробітники ювенальної превенції встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) і частини 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх), Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

В даний час перевіряються свідчення заявників і затриманого, а також можлива причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100